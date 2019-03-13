وزيرة بريطانية: حزب العمال لن يصوت أبدا لصالح اتفاق البريكست

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية المعارضة "إيميلي ثورنبيري" إن حزب العمال لن يقوم بالتصويت أبدًا لصالح الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "البريكست".

وأضاف ثورنبيري -في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأربعاء- أن هناك العديد من الخيارات المختلفة وليس فقط اتفاق تيريزا ماي، مشيرة إلى أنه في حال وصول المملكة المتحدة إلى طريق مسدود فإنه سيتم اللجوء إلى إجراء استفتاء ثان.

يذكر أن نواب البرلمان البريطاني صوتوا أمس الثلاثاء ضد خطة رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بواقع391 صوتا مقابل 242 صوتوا لصالح الخطة.