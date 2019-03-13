مصرع 8 أطفال جراء انهيار مبنى في نيجيريا

لقي 8 أطفال على الأقل مصرعهم، اليوم الأربعاء؛ جراء انهيار مبنى يشمل مدرسة في مدينة لاجوس بنيجيريا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن هناك مخاوف من وجود عالقين تحت أنقاض المبنى المكون من ثلاثة أدوار والذي تقع المدرسة في الطابق العلوي له.

وتضم المدرسة نحو 100 تلميذ، ولم يتضح سبب انهيار المبنى حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام محلية في نيجيريا قد أعلنت في وقت سابق انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في جزيرة "لاجوس" وهي منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة الاقتصادية النيجيرية حيث يوجد مخاوف من وقوع عدد من الضحايا، كما أفاد أحد أفراد خدمات الطوارئ بأن 10 أطفال على الأقل محاصرون تحت الأنقاض.