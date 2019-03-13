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التشيك تدعو بريطانيا لإجراء استفتاء ثان حول البريكست

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 13 مارس 2019 - 1:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مارس 2019 - 1:25 م

أعرب رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيس اليوم الأربعاء، عن اقتناعه بضرورة إجراء استفتاء ثان حول مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

وقال بابيس -في تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية- إنه طرح هذه الفكرة على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي -خلال اتصال هاتفي أجراه معها يوم السبت الماضي- إلا أنها رفضت المبدأ.

وتابع قائلا "أخبرتها أن أفضل حل هو أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لذلك أنا مقتنع بأن الأمر يستحق الدعوة لإجراء استفتاء ثان".

يذكر أن نواب البرلمان البريطاني صوتوا أمس الثلاثاء، ضد خطة ماي الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بواقع391 صوتا مقابل 242 صوتوا لصالحها.

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