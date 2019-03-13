روسيا تعلن عن عملية «سير في الفضاء» يوم 29 مايو القادم

أعلن رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين، اليوم الأربعاء، أن رواد الفضاء الروس على متن محطة الفضاء الدولية من المزمع أن يجروا عملية سير في الفضاء يوم 29 مايو المقبل.

وقال أوفتشينين -في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية- إن رائدتي الفضاء الأمريكيتين كريستينا كوش وآن مكاين سيجريتان عملية سير في الفضاء قبل خروج رواد الفضاء الروس أوليج كونونينكو وأوفتشينين، مضيفا اعتقاده بأن كريستينا ستزودهم بالنصائح والمساعدة الأخرى.

وأوضح رائد الفضاء الروسي أن صاروخا من طراز "سويوز-إف جي" يحمل مركبة فضاء مأهولة من طراز "سويوز إم إس-12" من المخطط أن تنطلق من ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان، غدا الخميس، متجهة إلى محطة الفضاء الدولية حاملة أوفيتشينين ورواد ناسا نيك هاج وكريستينا كوش.