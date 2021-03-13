كابول تؤكد أنها ستشارك في مؤتمري روسيا وتركيا بشأن السلام في أفغانستان

صرح مستشار الأمن القومي الأفغاني، حمد الله محب، اليوم السبت، بأن ممثلين عن الحكومة سوف يشاركون في مؤتمر بقيادة الأمم المتحدة مقرر في تركيا، والذي اقترحته الولايات المتحدة ، وفي مؤتمر بموسكو، بشأن السلام في أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية عن محب قوله، إن الحكومة الأفغانية بصدد تشكيل وفد للمؤتمرين.

وكان فريدون خوازون، المتحدث باسم مجلس المصالحة في أفغانستان، صرح الأسبوع الماضي، بأنه من المتوقع مشاركة ساسة أفغان، بينهم الرئيس أشرف غني، ورئيس مجلس المصالحة، عبد الله عبد الله، ومبعوثون أجانب وممثلون عن طالبان، في مؤتمرموسكو المقرر يوم 18 مارس الجاري لمناقشة عملية السلام في أفغانستان.

واقترحت الولايات المتحدة عقد مؤتمر في تركيا، في رسالة وجهها الشهر الجاري وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الرئيس غني وعبد الله عبد الله ، الشهر الجاري.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو صرح أمس الجمعة، بأن الاجتماع الذي تقوده الأمم المتحدة بشأن السلام في أفغانستان "من المقرر عقده في اسطنبول في شهر أبريل".

ويشار إلى أن الولايات المتحدة وحركة طالبان أبرمتا اتفاقا مطلع العام الماضي يقضي بإجراء محادثات بين الحركة وحكومة أفغانستان، وبانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.