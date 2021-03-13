الآلاف يتحدون حظر التجول الليلي ويشاركون في وقفة احتجاجية في عاصمة ميانمار

تجمع آلاف الأشخاص في يانجون للمشاركة في وقفة احتجاجية مساء الجمعة، على الرغم من حظر التجول الليلي والتهديد المتزايد بالعنف من قبل قوات الأمن، مع استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار.

وأضاء الكثيرون من المحتجين في منطقة هيدلان فى يانجون الشموع، وفقا لما ذكرته صحيفة "إيراوادي" ووسائل الإعلام المحلية الأخرى، بينما رفع آخرون لافتات تطالب بالإفراج عن زعيمة البلاد الفعلية، أونج سان سو تشي.

وقال ني مين، وهو متظاهر من هليدان في بلدة كامايوت، إنه وآخرين يشاركون فى تجمع سلمي، وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذا الحشد الضخم يصلي من أجل أرواح الذين سقطوا خلال الثورة ضد الانقلاب العسكري، من أجل العدالة".

كما نظمت مسيرات في أجزاء أخرى كثيرة من هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا بعد حلول الظلام، في تجمعات كانت سلمية في البداية.

ومنذ وقوع انقلاب عسكري في بداية فبراير الماضي، شهدت ميانمار مظاهرات حاشدة يومية. ويطالب المتظاهرون باطلاق سراح سو تشي وإعادة حكومتها المدنية.

ويرد الجيش على الاحتجاجات بوحشية متزايدة. وقد لقي أكثر من 60 شخصا حتفهم منذ بداية الاحتجاجات واعتقل نحو 1900 آخرين وفقا لتقديرات رابطة مساعدة السجناء السياسيين وهى منظمة غير ربحية في ميانمار.

ولم تحقق المناشدات والعقوبات الدولية أي أثر حتى الآن.

وأعلنت كوريا الجنوبية يوم الجمعة عن مجموعة من الإجراءات، من بينها وقف تصدير المواد العسكرية إلى ميانمار ردا على الحملة العنيفة التي شنها المجلس العسكري ضد الاحتجاجات.

وذكرت وزارة الخارجية فى سول، أنها ستنفذ أيضا رقابة صارمة على السلع ذات الاستخدام المدني والعسكري وستوقف التبادلات الدفاعية والأمنية مع ميانمار.

وشددت الوزارة على أنه لم يتم تزويد ميانمار بأي أسلحة منذ بداية عام 2019.

وفي إجراء آخر، تدرس سول الآن إعادة النظر في المعونة الإنمائية المقدمة إلى ميانمار، على الرغم من أنها ستواصل تقديم المعونة الإنسانية.

ويتعين تمديد تصاريح الإقامة لمواطني ميانمار الذين يعيشون في كوريا الجنوبية إلى أن تستقر الحالة في بلادهم.

وأدان مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي أول أمس الخميس قمع الاحتجاجات في ميانمار .

وأدرج وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، يوم الجمعة، ميانمار، في وضع الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرًا "حتى يتمكن المواطنون البورميون والمقيمون المعتادون من البقاء مؤقتًا في الولايات المتحدة".

وقالت وزارة الأمن الداخلي، في بيان، إن الانقلاب "أدى إلى استمرار العنف والاعتقالات التعسفية واستخدام العنف المميت ضد المتظاهرين السلميين وترهيب مواطني بورما".

ومنذ الانقلاب، فرضت الولايات المتحدة قيودا صارمة على الصادرات إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وفرضت عقوبات على نحو عشرة أعضاء في جهاز القيادة الجديد.

كما حدثت الحكومة البريطانية يوم الجمعة، نصائحها الخاصة بالسفر للمواطنين, ونصحتهم بمغادرة ميانمار.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في نصيحتها "إن التوتر السياسي والاضطرابات منتشرة على نطاق واسع منذ استيلاء الجيش على السلطة وتصاعد مستويات العنف".