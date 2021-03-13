 العراق: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي على الطريق الدولي بالديوانية - بوابة الشروق
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العراق: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي على الطريق الدولي بالديوانية

أ ش أ
نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 11:57 ص | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 11:57 ص

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت، باستهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي على الطريق الدولي السريع في مدينة الديوانية جنوب البلاد.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي على الطريق الدولي السريع في الديوانية كان متوجها إلى البصرة، مشيرا إلى أن الانفجار لم يتسبب في وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن الخميس الماضي أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا يوصل المعدات والدعم اللوجيستي للتحالف الدولي قي قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.

 


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