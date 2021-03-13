إندونيسيا: سوجيتز اليابانية تبحث استثمارا في البلاد بقيمة 5 مليارات

أعلنت الحكومة الإندونيسية أن شركة سوجيتز التجارية اليابانية تدرس استثمارا بقيمة نحو خمسة مليارات من الدولارات في إندونيسيا لتوسيع عملها في قطاع الميثانول.

وقال وزير الصناعة أجوس جوميوانج كارتاساسميتا في بيان اليوم السبت بعد اجتماع مع مسؤولي الشركة في طوكيو أوائل الأسبوع الجاري إن سوجيتز تعتزم بناء محطة ميثانول في منطقة "بينتوني باي إندستريال إستات" الصناعية في إقليم ويست الإندونيسي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

تدير شركة سوجيتز حاليا محطة ميثانول في إقليم وست كاليمانتان الإندونيسي، المنشأة الوحيدة من هذا النوع في البلاد في الوقت الحالي القادرة على انتاج 660 ألف طن متري من الميثانول في العام.

وقال كارتاساسميتا إن وضع "بينوتني باي إندستريال إستات" كمشروع وطني استراتيجي سوف يسمح لسوجيتز بالحصول على مزايا حكومية. وتريد الحكومة بدء أعمال البنية التحتية في المنطقة العام الجاري وتتوقع أن تبدأ المحطات المستقبلية العمل في 2024.