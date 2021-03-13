وزير الأوقاف الإماراتي: لا يوجد حضارة في التاريخ قامت على الصراع العرقي أو الديني



قال الدكتور محمد مطر الكعبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات: "لا يوجد حضارة في التاريخ قامت على الصراع العرقي أو الديني، فمن أهم مقومات بناء الحضارات، التنوع".



جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى "حوار الأديان والثقافات"، الذى يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، بمشاركة 35 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش أكثر من 30 بحثًا، ويهدف إلى ترسيخ لغة الحوار بين الثقافات والأديان.



وأشاد الكعبي، بالمؤتمر، قائلا: "رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نلتقي على أرض العروبة والحوارات، لنؤكد على المشترك الإنسانى الذى سيؤدى إلى السلام والازدهار.