الرئيس الأوكراني: إجلاء 125 ألف شخص إلى مناطق آمنة

نشر الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد فيه أن بلاده ستنتصر في الحرب التي شنتها روسيا على كييف، منذ الـ24 من فبراير الماضي.

وبحسب تصريحات، أوردتها القنوات الإخبارية، مساء الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني عن تأمين مختلف الممرات الإنسانية في جميع المناطق، لافتًا إلى جلاء 125 ألف شخص إلى مناطق آمنة.

وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، في وقت يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، تشهد تطورات إيجابية معينة، وهو ما أكده نظيره الأوكراني، أمس السبت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ 24 فبراير، في أول إحصاء رسمي للسلطات الأوكرانية منذ بدء الغزو.

وأشار زيلينسكي إلى أن الجيش الروسي فقد نحو 12 ألف عنصر، من جهتها، أعلنت روسيا في 2 مارس أن 498 من جنودها قُتلوا وهي الحصيلة الوحيدة التي قدّمتها.

وقُتل ما لا يقل عن 579 مدنيا، بحسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة السبت، مؤكدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من ذلك.

وفرّ زهاء 2.6 مليون شخص من أوكرانيا منذ 24 فبراير، إضافة إلى وجود نحو مليونَي نازح داخليا، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.