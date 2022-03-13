الرئاسة الروسية تعلن استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف غدا

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستستأنف يوم غد الموافق 14 من مارس الجاري.

وذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية أن بيسكوف، رد على تصريحات مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك التي ذكر فيها أن المفاوضات تجري الآن قائلا: "لا، المفاوضات مقررة غدا".

وكان ممثلو موسكو وكييف أعلنوا سابقا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات لم تثمر عن نتائج، فيما أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة الحوار، مشيرا إلى تحقيق بعض التقدم في على صعيد فتح الممرات الإنسانية، بعد فشل إطلاقها الاثنين الماضي.