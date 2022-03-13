الشباب والرياضة بجنوب سيناء تجري قرعة دوري مراكز الشباب في نسختها التاسعة

أجرت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الأحد، قرعة منافسات دوري مراكز الشباب في نسختها التاسعة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، والذي تنظمه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وشهد القرعة محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب الرياضة، وأحمد عبد العزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة، واللجنة المشكلة لتنفيذ الدوري، ومديري مراكز الشباب .

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب الرياضة، في كلمته إن وزارة الشباب حريصة على توفير كافة الإمكانيات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب بهدف اكتشاف المواهب الرياضية، وتنميتها.

وأكد أهمية الدور المحوري الذي تقوم به محافظة جنوب سيناء لتنفيذ أنشطة وزارة الشباب والرياضة، بهدف الارتقاء بالأنشطة الرياضية المختلفة على أرض المحافظة.

وأوضح أن دوري مراكز الشباب يعد فرصة لجذب الشباب بشكل إيجابي لممارسة الرياضة، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في أنشطة الدوري، وبث روح الحماس لديهم، وتكوين وعي رياضي، وتنافس بين اللاعبين، إضافة إلى إعطاء الفرصة للأندية والمنتخبات لانتقاء اللاعبين الموهوبين.