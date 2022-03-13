أوغلو يطلب من لافروف المساعدة في إجلاء الأتراك العالقين في مسجد بمدينة ماريوبول

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة تجري مباحثات مع الجانبين الروسي والأوكراني؛ لتسهيل عمليات إجلاء المدنيين، منوهًا إلى وجود مواطنين أتراك عالقين في مسجد السلطان سليمان في مدينة ماريوبول.

وطلب وزير الخارجية التركي من نظيره الروسي سيرجي لافروف، المساعدة في إجلاء الأتراك العالقين في مسجد السلطان سليمان في ماريوبول، وذلك وفقًا لما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وتعرض مسجد لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أتراك، للقصف في ماريوبول في جنوب شرقي أوكرانيا، حيث يحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، أمس السبت.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: «قصف الغزاة الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول»، مضيفا أن «أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك»، دون أن تحدد متى وقع القصف.

وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، في وقت يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، تشهد تطورات إيجابية معينة، وهو ما أكده نظيره الأوكراني، أمس السبت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ 24 فبراير، في أول إحصاء رسمي للسلطات الأوكرانية منذ بدء الغزو.

وأشار زيلينسكي إلى أن الجيش الروسي فقد نحو 12 ألف عنصر، من جهتها، أعلنت روسيا في 2 مارس أن 498 من جنودها قُتلوا وهي الحصيلة الوحيدة التي قدّمتها.

وقُتل ما لا يقل عن 579 مدنيا، بحسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة السبت، مؤكدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من ذلك.

وفرّ زهاء 2.6 مليون شخص من أوكرانيا منذ 24 فبراير، إضافة إلى وجود نحو مليونَي نازح داخليا، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.