محمود محيي الدين: التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بالاستثمار في البنية الأساسية والبشر

أكد محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصري ل COP27 ، أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بالاستثمار الجيد في البنية الأساسية بما في ذلك الطاقة، والاستثمار في البشر للتعامل مع التحديات المختلفة، والاستثمار في قدرة الاقتصاد والمجتمع على مواجهة الصدمات المختلفة المرتبطة بالمناخ.

وأشار محي الدين، في كلمة مسجلة خلال أحتفالية تخرج طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة وإطلاق مبادرة "الطريق إلى COP27"، إلى قضية التمويل سواء كان هذا التمويل عاما أو خاصا ، محليا أو خارجيا، وهناك اعتبارات ترتبط بعلاقة التجارة الدولية بتحقيق التنمية المستدامة، وتأثرها أيضا بتغيرات المناخ من خلال سلاسل الإمداد، وهناك اعتبارات أخرى مرتبطة بحسن إدارة الموارد العامة للدولة، والتزاماتها، في إطار من الحوكمة والمشاركة.

وأشاد محيي الدين بمبادرة "كن سفيرا" والمنهج التدريبي للمبادرة والذي يؤهل المشاركين لأعلى درجات المعرفة بالتنمية المستدامة وتحدياتها، مؤكدا أن هناك ارتباط شديد بين التنمية المستدامة وتغيرات المناخ، وذلك من خلال ارتباط أهداف التنمية المستدامة العالمية بتغيرات المناخ والتنوع البيئي والبيولوجي، والحياة في البحر والأرض.

ولفت محيي الدين إلى أن أي حوار يتعلق بالتنمية المستدامة سيكون فيه اعتبارات للمنهج الشامل للتعامل مع تغيرات المناخ، مضيفا أن هناك استثمار في المعلومات والمعارف والبيانات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك ما يرتبط بتغيرات المناخ.

وحضر الاحتفالية هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، و ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد هانيء غنيم محافظ بني سويف، ورشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وشريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وحسين أباظة، الخبير الأممي للتنمية المستدامة وبعض السادة السفراء وأساتذة الجامعات وخريجي مبادرة كن سفيرًا دفعة الشباب ودفعة الصحفيين والإعلاميين.