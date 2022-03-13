القوات الجوية الأوكرانية: روسيا وجهت ضربات قوية على المنشآت العسكرية

أعلنت قيادة القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن روسيا وجهت ضربات قوية على المنشآت العسكرية لقواتها.

ونقلت وكالة أنباء (يونيان) الأوكرانية عن بيان أصدرته القيادة، أن الجيش الأوكراني دمر خلال أمس السبت، طائرتين (هليكوبتر) وطائرتين مقاتلتين وطائرتين بدون طيار روسيتين.

وأضافت أنه تم تنفيذ ضربات صاروخية قوية ضد العديد من المنشآت العسكرية للقوات الجوية الأوكرانية، لذلك، اعترض الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ كروز للجيش الروسي، لكن معظمها أصاب أهدافها؛ ما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية العسكرية والمدنية، وبالمطار العسكري في فاسيلكوف بمنطقة كييف".

وذكرت الوكالة أمس الأول، أن الجيش الأوكراني أسقط قاذفة مقاتلة روسية من طراز Su-34، وضرب 5 أهداف جوية أخرى، وعلى وجه الخصوص، 4 طائرات هليكوبتر روسية.