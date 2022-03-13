«السلع التموينية» تطرح المناقصة الأولى لاستيراد دواجن كاملة مجمدة وأفخاذ دواجن مجمدة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصة عامة عالمية رقم (1) لسنة 2022/2021 لتوريد دواجن كاملة، وأفخاذ دواجن مجمدة مستوردة من إنتاج حديث من مناشيء ومجازر معتمدة لدى السلطات المصرية.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن برنامج الوصول في الفترة من 1 الى 15 ابريل المقبل، ومن 16 الى 30 ابريل المقبل.

وأوضحت فترة الوصول أيضا تضمنت من 1 الى 15 مايو ومن 16 الى 31 مايو ، منوها بأن الحد الأدنى للكمية المعروضة 1000 طن للدواجن الكاملة، و 500 طن لأفخاذ الدواجن طبقا للمواصفات القياسية المصرية

وأضافت يكون العرض مصحوبا بخطاب ضمان إبتدائي غير مشروط لصالح هيئة السلع التموينية، بواقع 50 ألف دولار طبقا لكراسة الشروط ،على تقدم العروض على أساس التوريد CIF ميناء الوصول في حالة التوريد من أكثر من منشاأ يتم تحديد السعر CIF لكل منشأ على حده .. والدفع At Sight بإعتماد مستندي.

وأشارت إلى أن صلاحية العروض لمدة سبعة أيام عمل من تاريخ فض المظاريف المحدد له يوم الخميس الموافق 17 فبراير الحالي ،منوه بأن باقي الشروط والمواصفات وفقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.