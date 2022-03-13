السفير الأمريكي في ليبيا: مفاوضات مرتقبة بين الدبيبة وباشاغا

قال سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على استعداد للانخراط في مفاوضات عاجلة للتباحث بخصوص كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

وذكرت السفارة الأمريكية فى ليبيا -في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع «تويتر» وفقا لوكالة الأنباء الليبية- أن نورلاند أشاد خلال اجتماع مع "باشاغا" بتونس أمس، بالاهتمام الذي أبداه للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأضافت السفارة أن المفاوضات ستتركز حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت هذه والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، موضحة أن نورلاند أكد استعداد الدبيبة للمشاركة في هذه المحادثات، مشيرة إلى أنه سيجري "تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين".

وقالت السفارة: إن موقف الولايات المتحدة واضح وهو احترام حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم، وحثهم على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف.

وشددت السفارة على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم، مؤكدة أنه في الوضع الحالي «مناصرة طرف ضدّ آخر ليس خيارًا مطروحا.. والموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرّر هو المفاوضات السلمية».

يذكر أن ملتقى الحوار السياسي الليبي كان قد عين قبل عام عبدالحميد الدبيبة، على رأس حكومة انتقالية مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 ديسمبر الماضي.. لكن الخلافات العميقة أدت إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى، ليقوم مجلس النواب بعد ذلك بسحب الثقة من حكومة الدبيبة وتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.