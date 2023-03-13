افتتاح السوق الخيرى العاشر للمجلس القومي للمرأة في الدقهلية

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افتتحت أمينة شلبي مقررة الفرع السوق الخيري العاشر للمجلس القومي للمرأة بالدقهلية بعنوان"ست الستات المصرية"، تحت شعار أهلا رمضان، والمنعقد بنادي جزيرة الورد بالمنصورة لمنتجات المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، ومنتجات الدورات التدريبية التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مكتبة المنصورة العامة بقيادة جيهان أحمد عبد الحافظ.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور أمينة إبراهيم شلبي مقررة الفرع، والنائب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد.

وضم المعرض العديد من المعروضات "ديكاوباج وأشغال يدوية وتابلوهات وإكسسوارات وشنط خوص وجلد ومنتجات طبيعية للبشرة وكروشيه، ومخبوزات ورسومات ذيتية وريزن وفوانيس رمضان من الخرز.

وشهد السوق إقبالا كبيرا، وأثنى الجميع على جودة ورقي المعروضات، وصاحب افتتاح السوق عرض التنورة وعرائس الماريونت على أغاني رمضان احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك، وتوزيع هدايا تذكارية "فوانيس رمضان"، تحمل شعار المجلس القومي للمرأة.