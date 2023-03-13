• الشركات تتجه لخفض الأسعار فى الهايبرات والأسواق الكبيرة بسبب تراجع المبيعات





تراجع الإقبال على شراء ياميش رمضان بشكل كبير خلال موسم رمضان 2023، بحسب عدد من التجار، الذين أشاروا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة وصلت إلى 30%، بسبب زيادة أسعار الفاكهة والمنتجات عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خاصة أن غالبية هذه المنتجات مستوردة من الخارج.

فى المقابل، اتجهت بعض الشركات لخفض الأسعار فى الهايبرات والأسواق الكبيرة بنسبة وصلت إلى 15% بسبب تراجع المبيعات، فى محاولة منها لاحتواء أزمة تراجع القوى الشرائية.

وكشف مصدر مسئول فى كبرى شركات الصناعة الغذائية العاملة بالسوق، عن قيام الشركة بخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و15% على منتجات ياميش رمضان بسبب تراجع إقبال المواطنين على الشراء نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل كبير مقارنة بموسم رمضان 2022.

وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشروق»، إن الأسعار ارتفعت هذا الموسم بشكل مبالغ فيه بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتوقف الاستيراد، لافتا إلى أن الشركة لديها شحنات فى الموانئ يتم الإفراج عنها بصعوبة بسبب عدم القدرة على توفير الدولار، وهو ما أكده مصدر آخر فى إحدى الشركات العاملة فى السوق.

قال حازم المنوفى رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار الياميش وسلع رمضان ارتفعت هذا الموسم فى الأسواق المحلية بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضى، مرجعا ذلك إلى زيادة أسعار الفاكهة والمنتجات عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خاصة أن غالبية هذه المنتجات مستورد من الخارج.

وحول متوسط أسعار الياميش هذا العام، قال إن سعر جوز الهند ارتفع ليتراوح بين ٧٠ و٩٠ جنيها للكيلو، فيما يتراوح سعر قمر الدين بين ٣٠ و٧٩ جنيها، ويصل سعر التين التركى إلى 160 جنيها، وتبلغ المشمشية 270 جنيها، والقراصيا 175 جنيها، والزبيب الإيرانى 110 جنيهات، والزبيب المصرى 65 جنيها، والكاجو 260 جنيها للكيلو، وعين الجمل مقشر 260 جنيها، وعين الجمل بالقشر 115 جنيها، وبندق بقشر 125 جنيها، ولوز بقشر 135 جنيها، واللوز المقشر 195 جنيها وبندق مقشر 260 جنيها.

من جانبه قال حسن عاصى، مالك أحد محلات العطارة بالبحيرة، إن أسعار الياميش ارتفعت مقارنة بالعام الماضى، حيث زاد سعر المشمشية ليتراوح بين 260 و340 جنيها حسب الحجم، مقارنة بـ170 إلى 220 جنيها العام الماضى، كما ارتفعت القراصيا إلى 200 جنيه للكيلو مقارنة بـ176 جنيها، وارتفع سعر جوز الهند إلى 100 جنيه مقارنة بـ70 و80 جنيها العام الماضى، كما ارتفع الزبيب المستورد إلى ما يتراوح بين 140 و150 جنيها، مقارنة بـ80 جنيها العام الماضى، واستقر سعر الزبيب المصرى ليتراوح بين 60 و80 جنيها، كما استقر سعر التمر الهندى ليتراوح بين 25 و35 جنيها.

وتابع أن البلح والفول السودانى من أكثر السلع التى ارتفعت أسعارها، حيث زاد سعر الفول السودانى لأكثر من الضعف ليصل الكيلو إلى 80 جنيها مقارنة بـ35 جنيها العام الماضى، فيما يتراوح سعر البلح الشعبى أو ذى الجودة المتوسطة بين 35 و40 جنيها، مقابل 20 و25 جنيها العام الماضى.

وذكر أن سعر العرقسوس ارتفع بنسبة 60% ليصل إلى 60 و70 جنيها، مقارنة بـ 40 جنيها، كما ارتفع سعر جميع أنواع العصائر، ومن ذلك السوبيا التى زادت إلى الضعف لتصل إلى 80 جنيها مقابل 40 جنيها، إذ يدخل فى صناعتها اللبن البدرة والذى ارتفع سعره بشكل كبير.

ورجح تراجع الإقبال هذا العام مع ارتفاع الأسعار، قائلا: «المستهلك سيقلل حجم مشترياته ويأخذ عينات فقط من كل سلعة»، موضحا أن التجار لديهم تخوفات من عدم تمكنهم من بيع المنتجات لذلك قللوا حجم المعروض خوفا من عدم القدرة على تصريفه.

وفى جولة قامت بها «الشروق»، فى محافظتى القاهرة والجيزة، تراوحت أسعار شنط ياميش رمضان الجاهزة بين 500 و5 آلاف جنيه، وهى نفس أسعار شنط موسم العام الماضى، لكن الاختلاف فى حجم وكمية المكونات والتى قلت بشكل كبير.