سوريا تسجل 39 هزة أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز السوري للزلازل، أن عدد الهزات التي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة الـ8 من صباح اليوم الإثنين، بلغ 39 هزة ضعيفة.

وذكر المركز السوري للزلازل -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية- أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية شمال غرب اللاذقية 33 كم بلغت 3.2 درجة على مقياس ريختر، وهزة شرق مدينة الحسكة 56 كم بقوة 3 درجات، وهزة شمال غرب تدمر 76 كم بقوة 2.8 درجة.

وأوضح أنه تم تسجيل 20 هزة أرضية في لواء إسكندرون بقوة ما بين 1.5 و4 درجات على مقياس ريختر، و16 هزة في البر التركي ما بين 2.1 و4.8 درجة.