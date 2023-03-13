تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16% في بداية شهر مارس الجاري

أظهرت بيانات صادرة اليوم الاثنين تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16.2% سنويا خلال الأيام العشرة الأولى من مارس الحالي، بسبب تباطؤ صادرات الرقائق الإلكترونية.

وبلغت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية 15.8 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 مارس الحالي مقبل 18.8 مليار دولار في العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية. كما ارتفعت الواردات بنسبة 2.7% سنويا لتصل إلى 20.8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.9 مليار دولار.

في الوقت نفسه تراجعت صادرات الرقائق، بنسبة 41.2% خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 2.26 مليار دولار في ظل ضعف الطلب العالمي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأظهرت البيانات أن المبيعات الخارجية للبترول ومنتجات الصلب تراجعت بنسبتي 21.6% و13.9% على التوالي. بينما ارتفعت صادرات السيارات إلى أكثر من الضعف لتصل قيمتها إلى 1.69 مليار دولار.

وفي فبراير الماضي تراجعت الصادرات بنسبة 7.5% سنويا إلى 50.1 مليار دولار مع تراجع صادرات الرقائق بنسبة 42.5% سنويا خلال الشهر.

وتسجل صادرات كوريا الجنوبية تراجعا سنويا منذ أكتوبر الماضي في ظل زيادة أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى لكبح جماح التضخم، في حين تسجل كوريا الجنوبية عجزا تجاريا على مدى 11 شهرا على التوالي.