إصابة ممرضة سقط بها أسانسير مستشفى التأمين الصحي بالمنصورة من الدور الثالث

أصيبت ممرضة بمستشفى التأمين الصحي بسندوب بمحافظة الدقهلية، بكدمات وسحجات بسبب سقوط أسانسير المستشفى أثناء استقلالها.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحي بسندوب بسقوط أسانسير وبداخله ممرضة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط أسانسير المستشفى من الدور الثالث، أثناء استقلال أحد الممرضات له.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابة، وتبين إصابتها بكدمات وسحجات نتيجة السقوط، وكشفت المعاينة الأولية قطع في سلك الأسانسير أدى إلى سقوطه، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.