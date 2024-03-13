 شيخ الأزهر يُدين مقتل 3 رهبان مسيحيين في جوهانسبرج.. ويعزي البابا تواضروس - بوابة الشروق
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شيخ الأزهر يُدين مقتل 3 رهبان مسيحيين في جوهانسبرج.. ويعزي البابا تواضروس

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
علي كمال
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 12:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 12:49 ص

أدان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف دير القديس مارمرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومقره في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وأسفر عن مقتل ثلاثة رهبان بالكنيسة.

وأكد شيخ الأزهر، أن الاعتداء على النفس الآمنة في دُور العبادة هو عملٌ إرهابيٌّ بغيض، وأن الشرائع بقيمها الداعية للسلام والمحبة لا يمكن أن تكون أبدًا مبررًا للقتل والإرهاب.

وتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولأسر الضحايا، مطالبًا بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

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