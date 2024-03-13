غياب هذه النوعية عن الدراما المصرية جعلنى أتحمس لتقديمها

لا أحب كلمة منافسة وأتمنى النجاح للجميع وإسعاد الجمهور

فلسطين قضيتنا منذ الطفولة.. وأتمنى تقديم فيلم عنها.. وأحلم بتجسيد عبدالناصر وطارق بن زياد

سعيد بالتعاون مع نور وستكون مفاجأة للجمهور هذا العام فى دور شواهى