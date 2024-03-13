مدرب ميلان يتوقع اختبارا صعبا أمام سلافيا براغ بالدوري الأوروبي

قال ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، إن فريقه لديه الجودة اللازمة لإنهاء المهمة أمام سلافيا براغ التشيكي والصعود لدور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي بدور الـ16 للمسابقة انتهت بفوز ميلان 4 / 2 على سلافيا براغ على ملعب (سان سيرو) بمدينة ميلانو الإيطالية.

وأضاف بيولي للصحفيين: "كنا نعلم أن هذه اللحظة ستأتي، وهي نقطة حاسمة في الموسم. غدا لدينا هدف نحتاج للوصول إليه".

وأضاف "هناك الكثير من الحديث حول أن منافسينا يستعدون لخوض أفضل مباراة في مسيرتهم، ولكن يمكننا أن نفعل الشيء نفسه وهو ما نرغب فيه".

وأوضح بيولي "سيبذل منافسونا أقصى الجهد. لقد خسروا مرة واحدة فقط على ملعبهم طوال الموسم، لكننا نريد التأهل ونحن مقتنعون بأننا نستطيع القيام بذلك بالكفاءة التي نتمتع بها".

وتابع مدرب الفريق الإيطالي "لسنا بحاجة لفرض ذلك، ولا يمكننا أن نكون هادئين أكثر من اللازم. نريد أن نلعب مواجهتنا بوتيرة عالية، خاصة في أوروبا، حيث نواجه بعض الفرق الرائعة حقا، وتتسم بالجودة في الشقين الهجومي والدفاعي".

وخاض سلافيا براغ وصيف الدوري التشيكي الموسم الماضي مباراة الذهاب ضد ميلان، وهو يلعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 26 عقب طرد مدافعه السنغالي الصاعد الحاج ضيوف.

وأشار بيولي، الذي يحتل فريقه المركز الثاني في الدوري الإيطالي حاليا بفارق 16 نقطة خلف إنتر ميلان (المتصدر): "لم نكن سعداء، خاصة في الشوط الثاني".

وتابع في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "ينبغي أن نكون واضحين بشأن حقيقة أنه عندما كان فريقنا 11 مقابل 11، تسبب خصومنا في مشاكل لنا".

واستطرد "أعتقد بصراحة أنهم سيغيرون الأمور من مباراة الذهاب، رغم أنهم قدموا أداءً جيدا في أول نصف ساعة قبل البطاقة الحمراء، لكن يتعين عليهم الآن تعويض تأخرهم بفارق هدفين".

وخسر سلافيا براغ، الذي يحتل المركز الثاني حاليا في الدوري المحلي بفارق نقطة واحدة خلف غريمه سبارتا براغ، مرة وحيدة هذا الموسم على ملعبه أمام فيكتوريا بلزن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال يندريش تربيسوفسكي، مدرب سلافيا، في مؤتمر صحفي: "سنلعب في ملعب مليء بالمشجعين، البلاد بأكملها ستشاهدنا".

وشدد مدرب سلافيا "سنفعل كل ما في وسعنا. نريد مواصلة اللعب كما فعلنا في مباراة الذهاب. نريد أن نكون شجعانا. سنرى ما إذا كان بإمكاننا مواجهة ميلان".