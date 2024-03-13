حمادة هلال يحاول فك الطلاسم في الحلقة الرابعة من المداح أسطورة العودة

عرضت اليوم، الحلقة الرابعة من مسلسل "المداح أسطورة العودة"، بدأت الحلقة بحرق المحكمة، ويظهر لـ صابر (حمادة هلال) سميح (فتحي عبد الوهاب)، ودياب ليعرف أنهم وراء ما يحدث، ويظل هو وشقيقته عائشة (بسمة ماهر) في المحكمة، ويظل بجانبها محاولا إنقاذها، ويساعده على ذلك الجن الطيب (تامر شلتوت).

ويحاول صابر (حمادة هلال) فك البردية الذي بها الطلاسم. فيسافر إلى إسكندرية وتقرأها له فتاة تعرف في فك الشفرات، وتبلغه أنها فيها أكثر من معنى ومنها لغة صعبة الفهم.

وتنتهي أحداث الحلقة بتتبع الشيخ صابر (حمادة هلال) لعائلة ضرغام ليجد ابنه متلبسه شيطان ويساعده صابر حتى يذهب لمنزل ضرغام ويصل على كتاب جديد به كثير من الطلاسم ويحاول فكها ليظهر له صخر (دياب).

"المداح أسطورة العودة"، تدور أحداثه حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

المسلسل من بطولة حمادة هلال، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.