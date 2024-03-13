ترأس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، أمس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأشاد بالجهود المبذولة من كل قطاعات الهيئة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة فى الوقت المطلوب والمحدد، وتحسين وتطوير العمل للوصول إلى أفضل أداء للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

ووجه القصير، خلال الاجتماع، بأهمية تطوير أساليب العمل بالهيئة مع سرعة إنهاء مصالح المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، كما وجه بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة في سرعة إنهاء إجراءات مشروعات النفع العام، مشيدًا بجهود الإصلاح الزراعي في تحصيل 1,3 مليار جنيه مستحقات وإيرادات خلال 14 شهر.

من جانبه، قال مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حسن فولي، إن الاجتماع ناقش ما تم تخصيصه من أراضي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تجاوزت 15 مليون م2، بالإضافة إلى مشروعات النفع العام الأخرى والصادر بشأنها قرارات مجلس إدارة الهيئة وعددها 143 مشروع نفع عام بإجمالي مساحة 350 مليون م2.

واستعرض الاجتماع الإيرادات لصالح الموازنة العامة للدولة اعتبار من 1 يناير 2023، وحتى 29 فبراير 2024، والتي بلغت حوالي 1.3 مليار جنيه، كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير المشروعات التابعة للهيئة في مجال بيض المائدة، حيث تم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى حوالى 120 مليون بيضة سنويًا، كذلك تطوير مشروعات تسمين البداري وتفريخ البط وتحضين الكتاكيت والبط من 53 مشروعا إلى 94 ورفع الطاقة الإنتاجية الى أكثر من 7 ملايين طائر.

واستعرض الاجتماع تطوير مشروعات تسمين العجول ورفع الطاقة الإنتاجية من 2186 رأسا إلى 7148 رأسا، وكذلك رفع الطاقة الإنتاجية للعجلات العشار من 3988 رأس إلى 8656 رأسا، وما تم تطويره في الصوب الزراعية من 782 صوبة إلى 875 صوبة، وكذلك مشروعات المناحل من 97 منحلا إلى 116 منحلا وزيادة طاقتها الإنتاجية.

وخلال الاجتماع وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على عدد من مشروعات الفرز والتجنيب لمساحات المشاع ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في عدد من المحافظات من خلال خبراء وزارة العدل، وتم تكليف المديريات بالتصرف فيها من خلال المزايدة العلنية بالبيع أو الإيجار، كما وافق على تخصيص بعض الأراضي لمشروعات النفع العام، وبعض الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئة خلال الفترة القادمة.