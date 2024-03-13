إيطاليا: إسرائيل لا تبدي احتراما كافيا تجاه المدنيين بغزة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل "لا تبدي الاحترام الكافي تجاه المدنيين في غزة"، موضحا أن الوضع في القطاع "معقد للغاية".

جاء ذلك في تصريحات متلفزة للوزير تاجاني، نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

وأفاد الوزير بأن "المدنيين الفلسطينيين هم ضحايا هذه الحرب التي أشعلتها حركة حماس، مثل المدنيين الإسرائيليين تماما الذين ما يزالون رهائن بأيدي الإرهابيين"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لكن لا علاقة للمدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين بهذه الحرب، فهم ضحايا أبرياء"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشار تاجاني إلى أنه "عندما يكون هناك كثير من القتلى من غير المقاتلين، فهذا يعني أنه تم تجاوز رد الفعل المتناسب مع الفعل"، في إشارة للرد الإسرائيلي المدمر على أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وتابع: "الوضع في غزة معقد للغاية، ولسوء الحظ، فإن إسرائيل لا تريد التخلي عن الهجوم القاسي للغاية على القطاع، ولا تظهر الاحترام الكافي تجاه السكان المدنيين".

وأكد الوزير الإيطالي على أن "من شأن حل الدولتين أن يجلب السلام" إلى المنطقة.

وطالب "حماس" بتغيير موقفها بشأن الأسرى، وطالب إسرائيل أيضا بـ"خفض ردة فعلها والتركيز على الأهداف العسكرية فقط، ومحاولة استثناء السكان المدنيين".

وتتواصل جهود قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، للتوسط بين إسرائيل وحماس، لإبرام اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، دون التوصل إلى نتائج إيجابية بعد.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية.