الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على سائق سيارة سوزوكي في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى فان ميكروباص، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، بعد اعتداء أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

وبالفحص، تبين أنه يوم الأربعاء الماضي، وقعت مشاجرة بين سائق الميكروباص وسيدة أثناء قيادتها سيارة ملاكي بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وذلك بسبب تصادم السيارتين، ما أسفر عن بعض التلفيات بسيارة السيدة.

وعلى إثر ذلك، استعانت السيدة بزوجها، وهو موظف بالمعاش، الذي قام بالاعتداء على السائق مستخدمًا آلة حديدية، ما تسبب في حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص.

تم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وتم عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر اعتداء شخص وشابين على سائق سيارة سوزوكي حمراء اللون، حيث انهالوا عليه بالضرب وحطموا سيارته وسط تجمع عدد من المارة.

وأشار المتابعون إلى أن سائق السوزوكي اصطدم بسيارة زوجة المعتدي ووالدة الشابين، مما دفعهما للاعتداء عليه وتحطيم سيارته.

كما أوضح متداولو الفيديو أن الواقعة حدثت داخل كمبوند الفردوس بمنطقة السادس من أكتوبر بالجيزة.