انخفضت أسعار النفط عند التسوية، اليوم الخميس، بأكثر من 1% مع المخاوف أن تؤثر حروب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة ودول أخرى على الطلب العالمي، بالإضافة إلى عدم اليقين الناشئ عن مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار، أو 1.5%، إلى 69.88 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار، أو 1.7%، إلى 66.55 دولار للبرميل بحسب وكالة رويترز.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، إن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يوميا هذا العام، ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمي إلى 1.03 مليون برميل يوميا فقط، أي أقل من توقعات الشهر الماضي بواقع 70 ألف برميل يوميا.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بفرض رسوم جمركية تبلغ 200% على واردات المشروبات الكحولية من أوروبا، ليفتح جبهة جديدة في حرب تجارية عالمية ويثير مخاوف المستثمرين إزاء تشديد الحواجز التجارية بأكبر سوق استهلاكية في العالم.

وقال محللو "جي بي مورجان"، إن المخاوف بشأن ضعف الطلب على وقود الطائرات أثرت أكثر على الأسواق، وأوضحوا أن بيانات إدارة أمن النقل الأمريكية أظهرت انخفاض أعداد الركاب لشهر مارس بنسبة 5% على أساس سنوي عقب ركود حركة المرور في فبراير الماضي.

وأضافوا أنه في 11 مارس، بلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 102.2 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، متجاوزا الزيادة المتوقعة لهذا الشهر بمقدار 60 ألف برميل يوميا.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن موسكو توافق على المقترحات الأمريكية لوقف القتال لكن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يؤدي إلى سلام دائم ومعالجة جذور الصراع.