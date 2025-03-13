بابا الفاتيكان يحيي الذكرى الـ12 لتوليه البابوية في المستشفى

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أحيا بابا الفاتيكان فرنسيس، الذكرى السنوية لانتخابه لترأس البابوية في المستشفى، حسبما جاء في بيان صادر عن الفاتيكان صباح اليوم الخميس.

واليوم هو الذكرى الـ12 لانتخاب فرنسيس لخلافة البابا الألماني بنديكت السادس عشر.

وقال الفاتيكان، إن البابا بدأ يومه بعد ليلة "هادئة" في المستشفى.

وبعد الاستقالة غير المتوقعة للبابا بنديكت السادس عشر خلال عام 2013، تم انتخاب الأرجنتيني خورخي ماريو بيرجوليو لتولي البابوية في 13 مارس في نفس العام خلال الاقتراع الخامس بالمجمع السري، وهو اجتماع سري للكرادلة يختار البابا.

ويخضع البابا "88 عاما" للعلاج منذ الشهر الماضي في مستشفى جيميلي في روما.

ويعاني البابا، من التهاب رئوي مزدوج.

وقال الأطباء، إن البابا في طريقه للتحسن بصورة طفيفة ولكن بطيئة.