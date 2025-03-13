أعلن بايرن ميونخ، متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، في بيان اليوم الخميس، تمديد عقد لاعب خط الوسط جوشوا كيميتش حتى يونيو 2029.

ويأتي هذا الإعلان الذي طال انتظاره بعد مفاوضات مطولة، حيث أفادت تقارير إخبارية بأن كيميتش (30 عاما) والذي يلعب مع بايرن منذ عام 2015، كان مترددا بشأن مستقبله مع الفريق في وقت سابق، مما دفع النادي لسحب أحد عروضه مؤخرا.

لكن جوشوا أكد الآن أنه في بايرن، حيث قال "أجد البيئة المثالية لتحقيق أهدافي الرياضية".

وأضاف كيميتش "بالنسبة لي حاليا، لا يوجد أفضل من زملائي في الفريق والجهاز الفني وبيئة النادي لتحقيق أقصى قدر من النجاح. أشعر وكأنني في بيتي هنا، ولم أنته بعد".

وانضم كيميتش للبطل التاريخي للدوري الألماني قبل انطلاق موسم 2015 / 2016 قادما من شتوتجارت، بعد موسمين قضاهما في لايبزيج.

وخلال 429 مباراة رسمية خاضها مع بايرن حتى الآن، سجل كيميتش 43 هدفا وقدم 115 تمريرة حاسمة لزملائه، علما بأنه في تلك الفترة، توج بثمانية ألقاب في الدوري الألماني وثلاثة ألقاب بكأس ألمانيا، بالإضافة إلى فوزه بدوري أبطال أوروبا مرة وحيدة.

وصرح ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن الرياضي، بأن كيميتش "جسّد جوهر النادي على مر السنين، حيث قام بتجسيده داخل الملعب وخارجه".

وتوقع يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي للنادي أن يكون كيميتش "حلقة الوصل بين جيلنا الحالي والعصر الجديد".

ويرى بايرن أن كيميتش عنصر أساسي للفريق في السنوات القادمة، إلى جانب لاعبين مثل جمال موسيالا وألفونسو ديفيز، اللذين جددا عقديهما مؤخرا أيضا.

من جهته، تحدث كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن، عن كيميتش، قائلا "إنه شخصية قيادية تدفع الفريق للأمام وتمنحه زخما قويا، إنه محرك سيواصل بلا كلل دفع الفريق للأمام في المستقبل".