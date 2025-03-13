تزايد المؤشرات على حدوث ثوران لبركان في آلاسكا

أظهر بركان بالقرب من أكبر مدن ألاسكا علامات جديدة على الاضطرابات، حيث قال خبراء إن احتمال حدوث ثوران بركان في جبل سبور خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة قد ازداد.



وقال مرصد بركان ألاسكا الأربعاء إنه قام بقياس خلال عمليات التحليق الأخيرة "انبعاثات غازات بركانية مرتفعة بشكل ملحوظ"، وأضاف أن العلامات تشير إلى احتمال حدوث ثوران بركاني، وإن لم يكن مؤكدا، في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وتوقع المرصد في بيان "أن نرى المزيد من الزيادات في النشاط الزلزالي وانبعاثات الغازات وتسخين السطح قبل حدوث ثوران بركاني، إذا حدث ثوران بركاني... وقد تثير هذه الاضطرابات القوية أياما إلى أسابيع من التحذير الإضافي".



ما هو جبل سبور؟



هو بركان يبلغ ارتفاعه 11070 قدما(3374 مترا) مغطى بالجليد والثلوج على بعد 80 ميلا (129 كيلومترا) شمال غرب أنكوريج.



وجبل سبور واحد من 53 بركانا في ألاسكا كانت نشطة خلال الـ 250 عاما الماضية. وله فتحتان رئيسيتان.



متى ثار جبل سبور آخر مرة؟



آخر ثوران معروف من فوهة القمة كان منذ أكثر من5 آلاف عام.وفي الوقت نفسه، ثارت فوهة كريتر بيك مرة واحدة في عام 1953 وثلاث مرات في عام 1992، وفقا للمرصد. وتقع فوهة كريتر بيك على بعد حوالي ميلين (3 كيلومترات) جنوب القمة.

وكانت هناك فترات من النشاط الزلزالي المتزايد أو غيره من النشاط منذ ذلك الحين، بما في ذلك بين عامي 2004 و2006، ولكن لم تحدث ثورات أخرى.