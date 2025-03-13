رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما يثار حول أن رفع الدعم عن الوقود بنهاية 2025 يأتي في إطار توصيات صندوق النقد تزامنا مع الموافقة على صرف الشريحة الرابعة، قائلا: «نحن نتحرك في إطار خطتنا ورؤيتنا للإصلاح الاقتصادي».

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» إلى أن الدولة كانت واضحة منذ مارس 2024، مع بدء عملية الإصلاح؛ بشأن ضرورة الوصول إلى نقطة التوازن في أسعار المواد البترولية.

وأكد أن ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه يعد جزءا أساسيا من خطة الإصلاح الشاملة، وفقا لرؤية الدولة المصرية.

وأضاف أن الحكومة المصرية استطاعت إعادة النظر في بعض الإجراءات بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، لا سيما في ظل الضغوط الإقليمية والدولية والأزمات الاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد المصري، بما في ذلك تراجع إيرادات قناة السويس، مؤكدا أن «الحكومة استطاعت أن تعيد النظر في توقيتات بعض الإجراءات بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي».

وشدد أن عملية الإصلاح تراعي مصلحة الاقتصاد والدولة المصرية، قائلا: «العملية ليست مجرد تنفيذ كما يعتقد البعض، بأن برنامج الإصلاح يُملى على الدولة غير صحيح، ولكن هناك عملية تشاور وتعاون وتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مع مراعاة مصلحة المواطن المصري».



