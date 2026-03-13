إدارة ترامب تتخذ خطوات لتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عن اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي، في ظل ارتفاع أسعار الخام خلال الحرب مع إيران.

وقالت الوزارة إنها بصدد منح ترخيص يسمح بتسليم وبيع بعض شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية الخاضعة للعقوبات خلال الشهر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنه سيتخذ إجراءات إضافية لتخفيف القيود على النفط الخاضع للعقوبات، للمساعدة في تعويض النقص في الإمدادات النفطية في الأسواق نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

ويأتي هذا التحرك بعد أن منحت إدارة ترامب إذنا مؤقتا للهند بشراء النفط الروسي.