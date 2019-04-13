وزير المالية الكويتي يبحث مع 3 دول تعزيز التعاون

بحث وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، في واشنطن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية.

وقالت وزارة المالية -في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت- إن اللقاء جاء على هامش اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية بين 8 و14 أبريل الجاري، بحضور سفير الكويت في واشنطن الشيخ سالم عبدالله الصباح.

وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة أن الوزير الحجرف بحث في لقاء منفصل مع وزير المالية العراقي فؤاد حسين سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث آخر المستجدات المتعلقة بجهود إعادة إعمار العراق.

وأشارت إلى أن الحجرف بحث كذلك في لقاء آخر مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ماري قعوار، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ومحافظ بنك المركزي الأردني زياد فريز، تعزيز التعاون بين البلدين.

كانت الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي كريستالينا جورجيفا قد أعلنت أمس تكريم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد؛ نظرا إلى دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي وإحياء السلام.

ويعد هذا التكريم هو الأول من نوعه الذي يقدمه "البنك الدولي" لقائد دولة وذلك تقديرا لدور أمير الكويت في دعم استقرار الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن سعيه لمساعدة المحتاجين في شتى بقاع الأرض.