الجيش السوداني يطوق محيط جامعة الخرطوم بعد إطلاق نار من مجهولين

يطوق الجيش السوداني، المنطقة المحيطة بجامعة الخرطوم قرب كلية الهندسة، بعد إطلاق نار من مسلحين مجهولين، مساء اليوم السبت، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

جدير بالذكر أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أدي أمس الجمعة، اليمين الدستورية رئيًسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان خلفًا للفريق محمد عوض بن عوف بعد إعلانه تنحيه عن منصبه.

وجاء ذلك بعد إعلان القوات المسلحة السودانية، أول أمس الخميس، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وتأكيدها عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، بل محاسبته وفقًا لقانون البلاد.