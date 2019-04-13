أوكرانيا: الشرطة البريطانية تفتح النار بعد اصطدام مركبة بسيارة سفير البلاد في لندن

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قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن الشرطة البريطانية فتحت النار بعد أن صدمت مركبة سيارة السفير الأوكراني في لندن مرارا بالقرب من سفارة البلاد اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن سيارة السفير "صُدمت عمدا وهي متوقفة أمام السفارة" في منطقة هولاند بارك في لندن.

وأوضحت "تم استدعاء الشرطة على الفور وتمت محاصرة سيارة المشتبه به".

وتابعت الوزارة: "ومع ذلك، ورغم تصرفات الشرطة، صدم منفذ الهجوم سيارة السفير مجددا. وأُجبرت الشرطة في رد فعل على إطلاق النار على سيارة الجاني".

وأضافت أنه تم القبض على شخص ولم يصب أي من موظفي السفارة في الحادث مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في "هوية المشتبه به ودوافع الهجوم".

وقالت شرطة العاصمة لندن إنها ستصدر بيانا حول الحادث في وقت لاحق من اليوم.