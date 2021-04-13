رئيس وزراء اليابان يتوجه إلى واشنطن الخميس المقبل لإجراء محادثات مع بايدن

يتوجه رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، إلى الولايات المتحدة بعد غد الخميس، في زيارة تستغرق 4 أيام للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو قوله، في مؤتمر صحفي في طوكيو، إنه من المتوقع أن "تعزز القمة المرتقبة التحالف الياباني-الأمريكي، الذي يعد حجر الزاوية لدبلوماسية اليابان وأمنها، ومن المتوقع أيضا أن تنقل مدى قوة العلاقة بين اليابان والولايات المتحدة إلى العالم بأسره".

وأضاف كاتو أنه من المتوقع أن يناقش سوجا وبايدن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، مكافحة وباء فيروس كورونا، تغير المناخ والصين، واختبارات الصواريخ الكورية الشمالية الأخيرة.

ومن المقرر أن يجرى الزعيمان الياباني والأمريكي محادثات الجمعة المقبلة في واشنطن، في أول اجتماع شخصي لبايدن مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه في يناير الماضي.

كانت اليابان قد أعلنت في البداية أن القمة ستعقد في النصف الأول من أبريل، حيث أشارت بعض المصادر الحكومية إلى أنه تم الترتيب لها في التاسع من أبريل، لكن تم تأجيلها لمدة أسبوع واحد، بينما كانت إدارة بايدن تركز على التعامل مع كوفيد-19.