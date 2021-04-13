 طائرات أف 16 العراقية تقصف مواقع لداعش في سلسلة جبلية - بوابة الشروق
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طائرات أف 16 العراقية تقصف مواقع لداعش في سلسلة جبلية

طائرات اف 16
طائرات اف 16
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 1:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 1:11 م
قصفت طائرات "أف 16"  العراقية اليوم الثلاثاء مواقع لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين /180كم شمالي بغداد/.

وقالت خلية الإعلام الأمني بقيادىة العمليات المشتركة، في بيان صحفي اليوم إنه "بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة العمليات الثانية لجهاز مكافحة الارهاب  نفذت طائرات F_16 العراقية أربع ضربات جوية، استهدفت خلالها كهوفا في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات محافظة صلاح الدين".

وذكرت أن القصف أسفر عن" تدمير الكهوف ومقتل من فيها من العناصر الإرهابية .

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