رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم

هنأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الإثنين، المسلمين في كندا وحول العالم بحلول شهر رمضان الكريم.

وأصدر رئيس الوزراء بيانا قال فيه: "خلال شهر رمضان، أثناء الصيام خلال النهار، سيظل العديد من الكنديين المسلمين في الصفوف الأمامية في معركتنا ضد كوفيد-19، وخلال هذه الأوقات الاستثنائية، أدعو جميع الكنديين إلى الاعتراف بالعديد من المساهمات التي قدمتها المجتمعات الإسلامية لبلدنا منذ بداية الوباء، كما فعلوا على مدى أجيال عديدة".

وأضاف: "بينما نواصل اتباع إرشادات الصحة العامة للحفاظ على سلامة بعضنا البعض ومجتمعاتنا، يلجأ المسلمون الكنديون إلى طرق افتراضية للالتقاء والاستمتاع بوجبة الإفطار مع العائلة والأصدقاء، ويستغرق الكثيرون هذا الوقت أيضا للتفكير في قيم الامتنان والرحمة والكرم في قلب الإسلام، وهذه القيم -التي يشترك فيها العديد من الكنديين من جميع الخلفيات- أساسية لبناء بلد أكثر أمانا وصحة وأقوى للجميع".