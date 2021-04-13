الهند تسجل أكثر من 161 ألف إصابة جديدة و879 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 161 ألفا و736 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 13 مليونا و689 ألفا و453 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 879 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 171 ألفا و58 شخصا.

وأفادت بأن 97 ألفا و168 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 12 مليونا و253 ألفا و697 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و264 ألفا و698 شخصا.