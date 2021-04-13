حملات مكثفة بالأسواق والمحال التجارية في الوادي الجديد

شن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالوادي الجديد، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة باريس، ومديرية الطب البيطري ومديرية التموين، والتجارة الداخلية ومديرية الشؤون الصحية حملات مرور مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمجازر بمدينة باريس.

ويأتي ذلك للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة عن ضبط بعض المخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وتشغيل عماله بدون شهادات صحية، تحرير محضر نظافة عامة لبعض المحال التجارية.

وأعلن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بديوان محافظة الوادي الجديد، في بيان له أن الحملات المرورية مستمرة على مدار الساعة في كل مراكز وقرى المحافظة لضبط الأسواق، والتأكد من حصول المواطن على السلع والخدمات بالجودة والمواصفات المطلوبة، وعلى المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات قد تظهر في الأسواق.

ويأتي ذلك لضمان توافر السلع والمنتجات الغذائية بكميات تتناسب مع إمكانات وأذواق المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف حملات المرور على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية للتاكد من جودة وسلامة ووفرة المعروض من السلع، واتباع كل الإجراءات الاحترازية في الأسواق وأماكن تجمع المواطنين.