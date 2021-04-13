حماس: انتخاب خالد مشعل رئيسا للحركة في الخارج

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم الاثنين، انتخاب رئيس مكتبها السياسي السابق خالد مشعل لقيادة الحركة في الخارج.

وقالت حماس في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه تم انتخاب مشعل رئيسا للحركة في الخارج، وموسى أبو مرزوق نائباً له في انتهاء انتخاباتها الداخلية بشأن القيادة في الخارج.

وسبق أن شغل مشعل منصب رئيس المكتب السياسي لحماس منذ عام 1996 حتى 2017 عندما تم انتخاب إسماعيل هنية خلفا له.

وفي حينه امتنع مشعل عن الترشح بحسب قوانين ولوائح الحركة الداخلية التي تمنع ترشحه لولاية ثالثة.

وسبق أن كشف مصدر في حماس لـ (د.ب.أ) في يناير الماضي عن توافقات داخل الحركة تقضي بانتخاب هنية لولاية ثانية مقابل تولى مشعل مسئولية قيادة الحركة في الخارج.

ويتضمن نظام حماس الداخلي انتخاب مكاتب سياسية للحركة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والخارج ومن ثم انتخاب مكتب سياسي عام.

والشهر الماضي أعلنت حماس انتهاء انتخاباتها لإقليم قطاع غزة بإعادة انتخاب يحيى السنوار مسئولا عن الحركة لولاية ثانية.