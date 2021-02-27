الكاظمي يدعو إلى عدم رفع السلاح بين عراقي وآخر



أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة مساء اليوم الأربعاء أن العراق اليوم في مرحلة حساسة لبناء البلاد ويجب ألا يرفع السلاح بين عراقي وآخر بل يرفع فقط بوجه أعداء العراق الخارجيين والجماعات الإرهابية.

وقال الكاظمي خلال مشاركته عددا من عوائل شهداء القوات الأمنية والعسكرية مائدة إفطار في أحد مطاعم بغداد"نمرّ بظروف صعبة ومعقدة منذ سنوات، ويجب أن نعمل سويةً لعبور هذه التحديات كي لا يتكرر ما حصل، وأن لا نعطي -نفقد - المزيد من أبنائنا وينتج المزيد من الأرامل والأيام". حسب بيان للحكومة العراقية.

وأوضح أن"هذه الحكومة عملت الكثير، ونجحت في تجاوز الكثير من الأزمات، وهناك أزمات لم نتمكن من عبورها نحتاج إلى وقت وصبر، وعدم الانجرار وراء المناكفات السياسية أو الاجتماعية أو الحزبية، وعدم الانجرار وراء الصدامات حتى نتجنب بؤر الدم والضحايا" .

وأضاف "يجب أن نعمل بكل قوانا لبناء العراق ومستقبله من أجل أبنائنا وأبناء الشهداء الذين ضحوا وأدعو البرلمان والكتل السياسية إلى الإسراع في التصويت على قانون الأمن الغذائي لعدم وجود موازنة ولتلبية التزاماتنا تجاه الشعب".