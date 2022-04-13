فنلندا تكشف عن تقرير بشأن السياسة الأمنية يمهد الطريق أمام الانضمام للناتو

كشفت الحكومة الفنلندية عن تقرير بشأن السياسة الأمنية يمهد الطريق أمام قرار الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأرجعت قرارها إلى التهديد الروسي عقب غزو أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن فنلندا، التي اعتمدت في الماضي في أمنها على تعزيز العلاقة التجارية مع روسيا، توصلت إلى أن مثل هذه العلاقات أصبحت الآن لا تضمن سلامتها.

ولا تواجه فنلندا حاليا أي تهديد عسكري وشيك، ولكنها تستعد لاستخدام محتمل للقوة العسكرية ضدها، وذلك وفقا للتقرير الذي نشر اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن التقرير لا يقترح رسميا الانضمام للناتو، فإنه أشار إلى أن الانضمام للحلف سوف يوفر ضمانات أمنية من خلال فقرة الدفاع المتبادل للحلف، التي تنص على أن إي جهود على أي دولة بمثابة هجوم على جميع الدول.

وقال وزير الخارجية بيكا هافيستو في مؤتمر صحفي" فنلندا مستعدة بصورة كاملة لمواجهة التهديدات الأمنية المختلفة".