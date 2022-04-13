أحمد بدير: (راجعين يا هوى) أعادنا لزمن الفن الجميل

أعرب الفنان أحمد بدير، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "راجعين يا هوى"، مع الفنان خالد النبوي ومجموعة من النجوم.

قال "بدير" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج"مطبخ الستات" الذي تقدمه اليوم الأربعاء، الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، إن عمله في واحد من أعمال الراحل أسامة انور عكاشة أعاده لأيام زمان، ومسلسلات الزمن الجميل مثل "ليالي الحلمية" و"زيزينا"، والأسر والعائلات، والإنسان المصري البسيط والهواء النقي الجميل غير الملوث بالسوشيال ميديا.

تابع الفنان أنه سعيد بمشاركته العمل مع الفنان خالد النبوي خلال المسلسل، قائلًا:" بحب خالد النبوي واشتغلت معاه مرة واحدة في المهاجر، لكن بستمتع بالعمل معاه وحاسس إني أنا عمه الحقيقي وهناك كيمياء بينا وهو انسان حساس وجميل".

أكد أحمد بدير أن الطمع هو السبب الرئيسي في مشكلات الميراث بين الأخوة.

في سياق آخر، أشار الفنان إلى أن أحب الأكلات لقلبه هي الفول والطعمية، كما أنه يحب تناول الكركدية الأسواني، مقدمًا التحية والتهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى العاشر من رمضان

"مطبخ الستات" يذاع طوال الأسبوع وتقدمه الفنانة مني عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على شاشة "CBC" حصريًا.