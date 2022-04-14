قال محمد، شاهد عيان على حادث أسوان، إنه كان يقل ميكروباص سياحي خلف أتوبيس حادث أسوان، منوهًا بأن عربة سمك خرجت فجأة على الطريق.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر 2»، مساء اليوم الأربعاء، أن سواق الميكروباص الذي كان يقله كان منتبهًا جيدًا، لذا خرج عن الطريق في اتجاه الصحراء لتفادي الحادث، ذاكرًا أنه لم تحدث أي خسائر في الميكروباص.

ولفت إلى أن الانفجار حدث بعد حوالي 10 ثوان من التصادم، مضيفًا أن حوالي عشر سائحين مصابين خرجوا من الأتوبيس بعد الانفجار.

واشتعلت النيران في أتوبيس سياحي، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة تصادمه بسيارة نقل محملة بالسولار عند الكيلو 43 طريق أسوان أبو سمبل، ما أدى إلى تفحمه بالكامل.

وأسفر الحادث عن وفاة 10 أشخاص من بينهم 5 أجانب وإصابة 14 آخرين.