 مصر ومالطا تعقدان عدة لقاءات لتعزيز التعاون في القطاع السياحي - بوابة الشروق
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مصر ومالطا تعقدان عدة لقاءات لتعزيز التعاون في القطاع السياحي


نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 5:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 5:19 م

عقد السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية في مالطا، عدة لقاءات مع رئيس هيئة السياحة المالطية والرؤساء التنفيذيين والمدراء بكبرى الشركات السياحية ووكلاء السفر ومنظمي الرحلات المالطيين، من أجل بحث سبل تعزيز التعاون في القطاع السياحي بين مصر ومالطا، حيث تناولت المقابلات أهم الفرص والتحديات المُتعلقة بالتبادل السياحي بين البلدين.

وتبادل السفير الآراء مع مسئولي الشركات حول عدة مقترحات، لتعزيز التعاون السياحي بين مصر ومالطا، من تنظيم زيارة لوفد من كبرى الشركات السياحية في مالطا، بغرض التعرف على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية في المقاصد السياحية مثل شرم الشيخ؛ وإقامة ورشة عمل بين كبار مُنظمي الرحلات المصريين والمالطيين، لبحث سبل جذب الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والعكس؛ وتنظيم رحلات تعريفية لكبار مُنظمي الرحلات من مالطا لزيارة مصر.

وأكد السفير على أن مصر تزخر بالمواقع الأثرية والتراثية، والشواطئ الخلابة بالمحافظات الساحلية، والكنائس ومسار رحلة العائلة المقدسة، حيث يُوفر هذا التنوع الفرصة لبحث سبل تعزيز السياحة الثقافية والدينية والساحلية الوافدة إلى مصر من مالطا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الأربعاء، أشار السفير إلى موقع مصر الجغرافي المُتميز، الذي يمثل مركزًا إقليميًا لرحلات الطيران، وبما يُتيحه ذلك من إمكانية، لبحث سبل التسيير المشترك للرحلات بين خطوط الطيران المعنية في البلدين.

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