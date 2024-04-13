غموض حول دوافع حادث الطعن في مركز تسوق بأستراليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 7 أشخاص بحسب إحصاءات أولية، بجروح في عملية طعن بسكين في مركز للتسوق بمدينة سيدني الأسترالية.

وذكرت الصحافة المحلية أن رضيعاً بعمر 9 أشهر ضمن المصابين جراء الاعتداء الذي وقع شرقي سيدني.

ونقلت عن مصادر أمنية أن الشرطة ألقت القبض على أحد منفذي الاعتداء فيما تتواصل ملاحقة المعتدي الآخر.

وقال شهود عيان للصحافة المحلية إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار تزامناً مع وقوع الاعتداء.

وأظهرت مشاهد جوية قدوم تعزيزات أمنية وطبية إلى محيط مركز التسوق، إلى جانب عناصر شرطة مسلحين في إطار تدابير أمنية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وسادت حالة هلع في المكان، بحسب شهود عيان، بينما هرع المتسوقون طلبا للحماية وقامت الشرطة بتأمين الموقع.

واحتمى عدد من الاشخاص في متجر سوبرماركت بقوا فيه لنحو ساعة.

وسُمعت صفارات آليات الشرطة وهدير مروحيات. فيما لم تتضح بعد دوافع الهجوم.



